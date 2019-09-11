Исполнилось 85 лет легендарному командиру группы спецназа "Альфа"

85 лет исполняется сегодня Герою Советского Союза, одному из первых командиров легендарной "Альфы" Геннадию Зайцеву. Вся его жизнь — это служение Родине. Он отвечал за штурм дворца Амина в Кабуле, лично вел переговоры с террористами, спасал заложников.

На работу приехал за рулем. Рукопожатие крепкое. Это просто по паспорту — 85. Из них одиннадцать отданы группе "А".

Бывших здесь не бывает. В отличии от спецподразделений других стран, в "Альфе" служат и молодые и офицеры с огромным опытом. Те, кто начинал с Зайцевым говорят об "Альфе" только так: семья.

Кандидатов отбирал прежде всего по уровню IQ. В "Альфу" попадали не терминаторы, а люди с высочайшим интеллектом.

Зайцева все помнят, как строгого, но справедливого командира.

"Самый главный учитель в моей жизни, потому что даже если образно посчитать, 20 лет я пришел в группу "А", 28 лет там прослужил, поэтому мой костяк вообще, все, что во мне есть, выстроило именно это подразделение, группа "А", — признался Александр Матовников, Герой России, полномочный представитель президента РФ в Северно-Кавказском федеральном округе.

"Для меня большая честь поздравить Геннадия Николаевича со столь достойным юбилеем от имени воинов-кремлевцев, комендатуры московского Кремля, прежде всего, президентского полка", — рассказал Сергей Хлебников, комендант московского Кремля, бывший сотрудник группы спецназа "Альфа".

"Геройство воспитывается или оно в крови? — Нет, я думаю, не в крови. Оно воспитывается, конечно", — отметил Зайцев.

Смерти они, конечно, боятся, но только не так, как обычные люди. Страх для сотрудников "Альфы" вторичен.

"Преодолевают этот страх, преодолевают, потому что надо делать дело — спасать заложников", — говорит Зацйев.

Конечно, не без потерь. 32 офицера за все время. Для такого подразделения, как группа "А" — это очень много. Невосполнимо много. Ушли действительно лучшие из лучших, спасая других. Имена, если и оглашают, то не сразу. Простые люди говорят спасибо всей группе. Как в Беслане.

"Когда вы заходите в школу, большими буквами написано: "Альфа" и "Вымпел", спасибо, ребята". Вот это, наверно, самое главное для наших офицеров", — считает Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Главное верить в то, что свои никогда не подведут. И тогда, даже в первый раз не так страшно идти под пули.

Как научить бойца не бояться? Это — часть психологической подготовки. А нужно просто встать друг напротив друга и открыть огонь. Вот, как сейчас. Поэтому на мне каска, специальные очки и бронежилет.

Слова словами, но командир, если сам не был на волосок от смерти, вряд ли сможет объяснить остальным, как поступать в критической ситуации. У Зайцева такое право было.

В 1979 году в посольство США в Москве прокрался человек. Требовал убежища. Угрожал взорвать себя.

"Мы сидели с ним два с половиной часа как с вами, беседовали и так далее. Конечно, было страшно, когда вот сидишь и видишь там, вот оно — перед тобой — взрывное устройство", — рассказывает Зайцев.

Преступника ликвидировали. Самодельная бомба взорвалась только частично. Никто из сотрудников американского посольства не пострадал.

В умении обезвреживать противника группе "А" равных нет.

Чтобы абсолютно уверенно и профессионально действовать на высоте, на подготовку бойцов уходит минимум полгода, и даже после этого они тренируются практически каждый день.

"Когда идешь на боевую операцию, это совершенно другое. Это не просто какой-то там тремор или страх. Это та ответственность, которую нельзя на кого-то переложить", — говорит Михаил Головатов, командир группы "Альфа" в 1991-1992 годах.

Тренировки не только ежедневные, но иногда очень тяжёлые. В прямом смысле этого слова. Вот этот щит в моих руках весит 34 килограмма.

Попадания из пулемета на дистанции 500 метров. Так стреляют инструкторы, которым иногда доверяют право тренировать офицеров группы "А".

Геннадий Зайцев был в гостях в Российском университете спецназа. Сказал, что ребята здесь достойные. А это для многих — самая высокая оценка.

"Сложно говорить о Геннадии Николаевиче Зайцеве, потому что это человек настолько легендарный, настолько мощна и сильна роль его и в становлении "Альфа", и вообще, вообще в развитии как подразделения в целом, так и каждого сотрудника", — считает Даниил Мартынов, бывший сотрудник группы "Альфа".

Награды можно сосчитать, но не о каждой он расскажет. На большинстве операций "Альфы" по-прежнему гриф секретности. С 1974 года и по сегодняшний день они ни много ни мало, спасают мир.