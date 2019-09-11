Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 сентября 201921:37 Евгений Зенин

Исполнилось 85 лет легендарному командиру группы спецназа "Альфа"

Исполнилось 85 лет легендарному командиру группы спецназа "Альфа"

85 лет исполняется сегодня Герою Советского Союза, одному из первых командиров легендарной "Альфы" Геннадию Зайцеву. Вся его жизнь — это служение Родине. Он отвечал за штурм дворца Амина в Кабуле, лично вел переговоры с террористами, спасал заложников.

На работу приехал за рулем. Рукопожатие крепкое. Это просто по паспорту — 85. Из них одиннадцать отданы группе "А".

Бывших здесь не бывает. В отличии от спецподразделений других стран, в "Альфе" служат и молодые и офицеры с огромным опытом. Те, кто начинал с Зайцевым говорят об "Альфе" только так: семья.

Кандидатов отбирал прежде всего по уровню IQ. В "Альфу" попадали не терминаторы, а люди с высочайшим интеллектом.

Зайцева все помнят, как строгого, но справедливого командира.

"Самый главный учитель в моей жизни, потому что даже если образно посчитать, 20 лет я пришел в группу "А", 28 лет там прослужил, поэтому мой костяк вообще, все, что во мне есть, выстроило именно это подразделение, группа "А", — признался Александр Матовников, Герой России, полномочный представитель президента РФ в Северно-Кавказском федеральном округе.

"Для меня большая честь поздравить Геннадия Николаевича со столь достойным юбилеем от имени воинов-кремлевцев, комендатуры московского Кремля, прежде всего, президентского полка", — рассказал Сергей Хлебников, комендант московского Кремля, бывший сотрудник группы спецназа "Альфа".

"Геройство воспитывается или оно в крови? — Нет, я думаю, не в крови. Оно воспитывается, конечно", — отметил Зайцев.

Смерти они, конечно, боятся, но только не так, как обычные люди. Страх для сотрудников "Альфы" вторичен.

"Преодолевают этот страх, преодолевают, потому что надо делать дело — спасать заложников", — говорит Зацйев.

Конечно, не без потерь. 32 офицера за все время. Для такого подразделения, как группа "А" — это очень много. Невосполнимо много. Ушли действительно лучшие из лучших, спасая других. Имена, если и оглашают, то не сразу. Простые люди говорят спасибо всей группе. Как в Беслане.

"Когда вы заходите в школу, большими буквами написано: "Альфа" и "Вымпел", спасибо, ребята". Вот это, наверно, самое главное для наших офицеров", — считает Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

Главное верить в то, что свои никогда не подведут. И тогда, даже в первый раз не так страшно идти под пули.

Как научить бойца не бояться? Это — часть психологической подготовки. А нужно просто встать друг напротив друга и открыть огонь. Вот, как сейчас. Поэтому на мне каска, специальные очки и бронежилет.

Слова словами, но командир, если сам не был на волосок от смерти, вряд ли сможет объяснить остальным, как поступать в критической ситуации. У Зайцева такое право было.

В 1979 году в посольство США в Москве прокрался человек. Требовал убежища. Угрожал взорвать себя.

"Мы сидели с ним два с половиной часа как с вами, беседовали и так далее. Конечно, было страшно, когда вот сидишь и видишь там, вот оно — перед тобой — взрывное устройство", — рассказывает Зайцев.

Преступника ликвидировали. Самодельная бомба взорвалась только частично. Никто из сотрудников американского посольства не пострадал.

В умении обезвреживать противника группе "А" равных нет.

Чтобы абсолютно уверенно и профессионально действовать на высоте, на подготовку бойцов уходит минимум полгода, и даже после этого они тренируются практически каждый день.

"Когда идешь на боевую операцию, это совершенно другое. Это не просто какой-то там тремор или страх. Это та ответственность, которую нельзя на кого-то переложить", — говорит Михаил Головатов, командир группы "Альфа" в 1991-1992 годах.

Тренировки не только ежедневные, но иногда очень тяжёлые. В прямом смысле этого слова. Вот этот щит в моих руках весит 34 килограмма.

Попадания из пулемета на дистанции 500 метров. Так стреляют инструкторы, которым иногда доверяют право тренировать офицеров группы "А".

Геннадий Зайцев был в гостях в Российском университете спецназа. Сказал, что ребята здесь достойные. А это для многих — самая высокая оценка.

"Сложно говорить о Геннадии Николаевиче Зайцеве, потому что это человек настолько легендарный, настолько мощна и сильна роль его и в становлении "Альфа", и вообще, вообще в развитии как подразделения в целом, так и каждого сотрудника", — считает Даниил Мартынов, бывший сотрудник группы "Альфа".

Награды можно сосчитать, но не о каждой он расскажет. На большинстве операций "Альфы" по-прежнему гриф секретности. С 1974 года и по сегодняшний день они ни много ни мало, спасают мир.

Сейчас

17:48

Нидерланды подозревают Цемаха в гибели MH17

16:38

Дело Серебренникова вернули в прокуратуру

15:13

Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

13:24

Песков ответил Дудю и Серебренникову

13:18

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

12:59

Москва побила температурный рекорд 1972 года

12:56

Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Программа "Диалог" с Медведевым: премьер привел в действие регуляторную гильотину

Программа "Диалог" с Медведевым: премьер привел в действие регуляторную гильотину

35 минут назад
Больше не свидетель: Нидерланды подозревают Цемаха в гибели MH17

Больше не свидетель: Нидерланды подозревают Цемаха в гибели MH17

2 часа назад
Сенсационные новости из парижской клиники: Михаэль Шумахер пришел в себя

Сенсационные новости из парижской клиники: Михаэль Шумахер пришел в себя

50 минут назад

Трансляции

23:25

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 12 сентября

12:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
15:30

Московский финансовый форум. Пленарное заседание
Все трансляции
Меркель не хочет содержать армию Трампа

Меркель не хочет содержать армию Трампа

2 часа назад
Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

4 часа назад
Прической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

Прической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

2 часа назад
5 самых мощных премьер автосалона во Франкфурте

5 самых мощных премьер автосалона во Франкфурте

1 час назад
Не поместилось в презентацию: о чём в iPhone 11 умолчала Apple

Не поместилось в презентацию: о чём в iPhone 11 умолчала Apple

2 часа назад
Внук Шукшиных найден живым и здоровым

Внук Шукшиных найден живым и здоровым

3 часа назад
Ничего не положено: квартиру пенсионерки отдали ее тезке

Ничего не положено: квартиру пенсионерки отдали ее тезке

1 час назад
5 регионов с самой дорогой мобильной связью

5 регионов с самой дорогой мобильной связью

9 часов назад
Ариэль Коэн рассказал о "последней соломинке, которая сломала белые усы Болтона"

Ариэль Коэн рассказал о "последней соломинке, которая сломала белые усы Болтона"

5 часов назад
Любимое сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимое сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

6 часов назад
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Морская авария становится тайной южнокорейского автодвора (видео)

Морская авария становится тайной южнокорейского автодвора (видео)

2 часа назад
Реконструирован череп первого Homo sapiens

Реконструирован череп первого Homo sapiens

3 часа назад
В iOS 13 нашли информацию об AR-очках Apple

В iOS 13 нашли информацию об AR-очках Apple

4 часа назад
Водитель скончался на дороге под Курском, больше часа прождав скорую помощь

Водитель скончался на дороге под Курском, больше часа прождав скорую помощь

4 часа назад
Заключенных перевели из башни Пугачева в более новые камеры "Бутырки"

Заключенных перевели из башни Пугачева в более новые камеры "Бутырки"

4 часа назад
Тотальное равноправие. Финские военнослужащие обоих полов будут жить в одной казарме

Тотальное равноправие. Финские военнослужащие обоих полов будут жить в одной казарме

4 часа назад
В столице Катара дорогу перекрасили в голубой, чтобы спастись от жары

В столице Катара дорогу перекрасили в голубой, чтобы спастись от жары

5 часов назад
Медики назвали простой способ снизить риск инсульта и инфаркта в два раза

Медики назвали простой способ снизить риск инсульта и инфаркта в два раза

5 часов назад
Актеру фильма "Ты у меня одна" не хватает денег на операции после ДТП

Актеру фильма "Ты у меня одна" не хватает денег на операции после ДТП

5 часов назад
Мать из Иркутской области рассказала, как избавилась от новорожденного малыша. Видео

Мать из Иркутской области рассказала, как избавилась от новорожденного малыша. Видео

6 часов назад
Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

Впервые за 60 лет со стапелей в Нижнем сошел круизный лайнер

6 часов назад
Бывший мэр Рыбинска поставил дорожный конус на машину и возмутил ее владельца

Бывший мэр Рыбинска поставил дорожный конус на машину и возмутил ее владельца

6 часов назад
Сеть Healthy Food закрыла производство после расследования Роспотребнадзора

Сеть Healthy Food закрыла производство после расследования Роспотребнадзора

6 часов назад
Сбежавшая из Голливуда актриса рассказала, почему согласилась на роль в новом "Терминаторе"

Сбежавшая из Голливуда актриса рассказала, почему согласилась на роль в новом "Терминаторе"

7 часов назад
Кумир советских женщин Ивар Калныньш признался, что его бросили две жены

Кумир советских женщин Ивар Калныньш признался, что его бросили две жены

7 часов назад
Как озвучивают "Белку и Стрелку 3"

Как озвучивают "Белку и Стрелку 3"

7 часов назад
Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы

8 часов назад
Блогеры решили, что камера нового iPhone вдохновлена киберпанком

Блогеры решили, что камера нового iPhone вдохновлена киберпанком

8 часов назад
Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

8 часов назад
Москва побила температурный рекорд 1972 года

Москва побила температурный рекорд 1972 года

8 часов назад
Поклонская намерена стать видеоблогером и будет вести шоу

Поклонская намерена стать видеоблогером и будет вести шоу

8 часов назад
Популярный антибиотик ухудшает работу сердца

Популярный антибиотик ухудшает работу сердца

9 часов назад
"Прости меня, Самара": названа дата "искупительного" концерта Билана

"Прости меня, Самара": названа дата "искупительного" концерта Билана

10 часов назад
Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

10 часов назад
ЖКУ, инфляция и низкие зарплаты: что волнует россиян больше всего

ЖКУ, инфляция и низкие зарплаты: что волнует россиян больше всего

10 часов назад
СМИ: у Розенбаума диагностирован рак, певцу удалили опухоль

СМИ: у Розенбаума диагностирован рак, певцу удалили опухоль

10 часов назад
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

06.09.2019 15:06

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку