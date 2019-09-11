Ничего не положено: квартиру пенсионерки отдали ее тезке

В Свердловской области сегодня суд поставил точку в скандальном деле пенсионерки, которая осталась без квартиры из-за своей тезки. Пострадавшую выселили из аварийного жилья, однако, взамен ничего не дали. Чиновники решили, что ей уже есть, где жить.

Надежда Ивановна не могла и предположить, что ей придется добиваться комфортного жилья через суд, в том числе, из-за своей распространенной фамилии. На прежней квартире женщина прожила почти 40 лет, условия стали непригодными. В последнее время были проблемы с отоплением и электричеством.

- Меня периодически топили соседи. Тут уже все разрушено.

Два года назад пенсионерка собрала необходимые документы, чтобы переехать из аварийного жилья, но в администрации поселка Буланаш Надежде Ивановой заявили, что новая квартира ей не положена, так как у нее есть собственность в Борисоглебске, Воронежской области.

Однако после проверки выяснилось, что в Воронежской области проживает полная тезка Надежды Ивановой. Причем женщины даже родились в один год. Из-за такого совпадения в Росреестре оформили некорректную выписку. Как удалось выяснить позже, ошибку допустили чиновники.

Специалисты в этом курьезе разобрались совсем недавно. Пока проходила проверка, местные власти выделили женщине комнату в общежитии, правда, всего 11 квадратных метров вместо положенных 60. Прокуратура выступила с иском: жилье необходимо предоставить в ближайшее время. Но в администрации заявляют: они бы и рады, но квартир нет.

В поселке Буланаш муниципальное жилье не строят с 1991 года, как только закрылись угольные шахты. Несмотря на это, суд обязал местную администрацию предоставить пенсионерке комфортную, отвечающую всем санитарным и техническими требованиям трехкомнатную квартиру в незамедлительный срок. Решать квартирный вопрос чиновникам теперь все-таки придется.

Тем временем к переезду уже все готово. Многие вещи так и остались в коробках, поэтому долго собираться не придется. Но свою тезку из Борисоглебска Надежда Ивановна Ивановна, впрочем, уже ждет в гости.