Можно ли обезопасить себя от фейков в эфире и в Интернете

Популярных блогеров нужно приравнять к средствам массовой информации. Это заставит их соблюдать закон и не заниматься вбросами непроверенных новостей. С таким предложением намерены обратиться в Госдуму члены созданной Общественной палатой рабочей группы по защите прав пользователей Интернета. Сегодня она обсуждала распространение так называемых фейковых новостей в Единый день голосования.

Это заседание рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей сети Интернет в первые же минуты назвали экстренным. Тема — противодействие фейкам, то есть лжи, которая связана с Единым днём голосования.

И сразу речь зашла о самом говорящем во всех смыслах примере — работе организации-иностранного агента "Голос", которая уверяла, что следит за нарушениями на российских выборах.

"Если говорить про карту нарушений "Голоса", то на своём сайте они выдавали прошлые нарушения за настоящие. Если бралась Москва 2014 года, район Богородское, они переобувались в 2019 год. Аналогично было в Питере, Марий Эл, других регионах", — заявил Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Политолог Олег Матвейчев уверен, что часть так называемых информационных взбросов проводилась с территории Украины, под кураторством США.

"Министерством информационной политики Украины руководят два американца. В их пользовании находятся порядка 80 тысяч аккаунтов, которые зафиксированы как наши русские ребята, то есть они якобы живут где-то в Кургане, Магадане и так далее. Всё это запускают", — заявил он.

По словам политолога, иностранцы уже даже не ищут реальные нарушения. Сейчас намного дешевле распространять фейки.

"Когда везде появляются эти ролики, это очевидно, работает какое-то агентство, работает за деньги. И распространяет все это вокруг", — считает политолог.

Проблему противодействия подобной лжи накануне обсуждали и в Государственной думе России.

На первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы утвердили постановление о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Похожая структура с августа работала в Совете Федерации и уже пришла к выводам, что факты вмешательства подтверждаются.

И касались они не только самих выборов, но и подготовки к ним. Яркий пример — размещение американским посольством так называемой "карты гуляний" накануне несанкционированных акций в Москве.

Похоже, по этому маршруту пытались пройти около ста представителей так называемой Либертарианской партии. Они скрылись от полиции в закоулках. И словно по какой-то договоренности вдалеке от всех центральных аллей их ждали представители иностранных телеканалов.

Ещё один пример — история с Deutsche Welle. В дни несанкционированных акций в столице официальный твиттер-акаунт этого СМИ размещал вот такие сообщения. "Москва — Выходи".

Которые иначе, как призыв и не расценить.

Сами пользователи в комментариях возмутились этим фактом: "Это что, DW занимается подстрекательством и вмешивается во внутренние дела другого государства?" "Это официальный призыв?", "@roscomnadzor разве в этом посте нет открытого призыва к участию в несанкционированном митинге?!"

Апелляция к Роскомнадзору — неспроста. Именно это ведомство еще накануне Единого дня голосования, предупреждало иностранных интернет-гигантов Google и Facebook о недопустимости нарушения российского законодательства. Прямым текстом объясняли — в России наступает "день тишины", во время которого любая агитация запрещена. Но сервисы компаний всё равно выдавали ссылки на оппозиционные сайты, которые призывали голосовать за определенных кандидатов.

"Пока у них есть отмазка — мы продаём рекламу", — считает Игорь Ашаманов, эксперт комиссии по правовым вопросам Российской ассоциации электронных коммуникаций.

"Есть задача – выработать разумные, правильные механизмы при которых ни новостные агрегаторы, ни социальные сети не рисковали бы заниматься таким моделированием сознания, нагнетания негативной повестки. Чтобы это не происходило в день голосования, в день тишины", — сообщил Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ.

Один из таких сайтов назывался "Умное голосование", и принадлежал Фонду борьбы с коррупцией. Той самой организации, которую журналисты не раз подозревали в связях с иностранными разведками.

Сейчас и Следственный комитет России ведет дело о легализации сотрудниками Фонда миллиарда рублей, в том числе в иностранной валюте, полученных противозаконным способом, возможно, из-за рубежа.

Те же представители фонда на этих выборах попались на распространении многочисленных так называемых "фейков". Вот авторы уверяют: на видеозаписи доказательство махинаций с бюллетенями и ведомостями: "Участок 2046 — женщина пришла голосовать, но выяснилось, что кто-то поставил за нее подпись!"

И тут же из видео становится понятно, что произошла техническая ошибка, и похоже ей немало способствовал сам автор ролика: "Марина Николаевна! — Вы сбиваете сейчас людей! — Человек пришел проголосовать, и выяснилось, что он уже проголосовал. — Он не проголосовал! Вы сбиваете! Люди из-за вас не могут... неправильно, не в ту графу вписывают людей!"

Мосгоризбирком оперативно разъяснял такие ситуации. Действительно произошла ошибка. Была перепутана строка, при выдаче бюллетеня. Женщина проголосовала и сделала это только один раз. Подобных этому видео "фейков" — десятки.

Вот, к примеру, за скандал в Москве выдают старую запись из Приморского поселка Артёмовский: "Вот так в мусорке возле одного из домов в поселке Артемовский мы нашли кучу бюллетеней".

Со всеми этими случаями, уже работают в том числе и правоохранительные органы. Известно, что провокации были, и по их фактам возбуждены уголовные дела.

Эксперты считают, что следующим логичным шагом может стать ответственность тех сервисов-посредников, которые помогают распространять заведомо лживую информацию.