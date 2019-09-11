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11 сентября 201921:43 Андрей Ященко

Зеленая угроза: Роспотребнадзор проверил лук, петрушку и укроп в Москве

Зеленая угроза: Роспотребнадзор проверил лук, петрушку и укроп в Москве

Отправляясь в Москве за зеленью будьте предельно бдительны. Специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в популярные сетевые магазины. И результаты оказались неутешительными: красивый внешний вид совсем не гарантирует пользу. Возглавляет антирейтинг укроп.

Укроп, петрушка и лук на московских прилавках не прошли проверку на безопасность. Лабораторные исследования показали, что каждый второй пучок зелени напичкан нитратами.

Траву измельчают, заливают раствором, отправляют в печь. Так выделяют тяжелые и легкие металлы. Во всех исследованных образцах содержание калия, натрия и магния не соответствует норме.

"Причиной содержания микронутриентов и нитратов в исследованных образцах зелени могло стать использование пестицидов и агрохимикатов при возделывании данных культур", — поясняет врач по гигиене питания московского Центра гигиены и эпидемиологии Алена Короткова.

Четкий регламент по использованию ядохимикатов есть. Но за этим никто не следит. Россельхознадзор лишили функции контроля за использованием пестицидов. Этим и пользуются недобросовестные производители.

"Брызгают каким-то разведенным составом, чтобы эта петрушка не загнивала и имела более свежий вид. Изготавливают документы, что эта петрушка якобы была куплена по импорту, например, в Израиле", — поясняет сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Употреблять такую продукцию опасно. Нитраты и пестициды накапливаются в организме и провоцируют хронические болезни.

"Острое превышение допустимых концентраций поступлений нитратов опасно. Нарушаются все процессы дыхания в тканях, то есть возникает кислородное голодание — гипоксия", — поясняет механизм действия химических веществ на клетки организма главврач клиники, врач-терапевт Татьяна Романенко.

Николай зелень в магазинах не покупает принципиально. Для себя и детей выращивать все сам.

"Это настоящий продукт. То есть, этот продукт выращен полностью без добавления химикатов, каких-то удобрений, еще чего-то. Здесь только наша земля, наши руки", — подчеркивает экологичность продукта фермер Николай Бекетов.

Но большинство идут в магазин или на рынки. Крупные агрохолдинги, понимая, что репутация — основа прибыли, стараются от химикатов уйти.

От вредителей этот салат спасают при помощи божьих коровок и особых комаров. Насекомых-хищников выпускают в эти поля каждую неделю. Все, что происходит на грядках, в режиме реального времени контролирует компьютер.

"За самим питанием уже следит компьютер с датчиками, которые кислотность высчитывают у поливочного раствора, наличие микроэлементов", — добавляет главный технолог по выращиванию зеленых культур агрокомбината Андрей Радченко.

Ресторанный критик Дмитрий Алексеев внимательно разглядывает пучки на прилавках. Он знает, как определить химию на глаз.

"Часто зелень, которая выращена на искусственных химических соединениях, имеет темные пятнышки, у нее есть на окончаниях какие-то темные, соответственно, наросты. Эта зелень — не свежая, либо что-то с ней не так", — предполагает ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

Главный совет экспертов — тщательно мыть всю зелень. А еще лучше вымачивать. За час все вредные вещества хотя бы с поверхности листьев растворятся.

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