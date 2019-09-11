Лионель Месси пропустит очередной матч чемпионата Испании

Лидер действующих чемпионов Испании из "Барселоны" аргентинский форвард Лионель Месси пока так и не оправился от травмы, которую получил в самом начале нового сезона. Накануне стало известно, что аргентинская суперзвезда "сине-гранатовых" пропустит принципиальный матч Ла Лиги против "Валенсии".

Месси испытывает дискомфорт, хотя и занимается на тренировках в общей группе игроков, сообщает издание Diario Sport. Инсайдеры в "Барсе" сообщают, что аргентинец поедет на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссией", но его выход на поле там все еще остается под вопросом.