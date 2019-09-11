Трамп объяснил, почему уволил Болтона

Должности помощника президента США по нацбезопасности Джон Болтон лишился из-за ошибок. Так отставку Болтона прокомментировал его босс — президент Дональд Трамп. Хозяин Белого дома добавил, что бывшему заместителю госсекретаря не удалось найти в президентской администрации общий язык с теми людьми, которых 45-й президент считает важными. Среди них, видимо, госсекретарь Майк Помпео, с которым у Болтона сложились не лучшие отношения.

Одна из ошибок – попытка жесткого давления на Иран, которая провалилась. За день до отставки Болтона Трамп обсуждал вопрос смягчения антииранских санкций, что поспособствует встрече президента США с президентом Ирана Хасаном Рухани до конца сентября. Глава Минфина США Стивен Мнучин был согласен с этим, а Болтон возражал. По мнению Трампа, Болтон придерживался неприемлемой позиции и по Венесуэле. Здесь Вашингтон попытался сместить действующего президента Николаса Мадуро и официально подержал оппозиционера Хуана Гуайдо. Правда, сам Трамп не уточнил, какие у него с Болтоном разногласия по Каракасу. Он только отметил, что ситуация в Венесуэле остается неблагополучной, что характеризует суть социализма. Кроме того, добавил Трамп, высказывания Болтона по "ливийской модели" в урегулировании ядерной проблемы Северной Кореи лишь затянули ее решение. ТАСС сообщает, что на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона Дональд Трамп рассматривает сразу пятерых кандидатов. Временно исполняющим обязанности помощника президента по нацбезопасности стал заместитель Болтона Чарльз Капперман.

Между тем, вслед за американским внешнеполитическим ястребом Джоном Болтоном в отставку подали трое его помощников. Это официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям в аппарате Болтона Сара Тинсли и Кристин Самуэлян. Кристин Самуэлян работала в службе протокола – составляла график своего шефа.