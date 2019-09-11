39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.

Как передает "Интерфакс", об этом стало известно после публикации британским изданием Times Higher Education рейтинга World University Rankings 2020.

Согласно данным в число лучших мировых вузов вошли 39 российских (ранее 35), при этом лидер отечественного высшего образования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова поднялся на 10 позиций – с 199-го на 189-е место.

На втором месте среди российских вузов — Московский физико-технический институт, на третьем — Высшая школа экономики, на четвертом — Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий, механики и оптики, на пятом — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

В топе-10 первые места по-прежнему занимают британские и американские университеты. Номером 1 четвертый год подряд признается Оксфордский университет. На вторую строчку с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт. На третьем месте фигурирует Кембридж, на четвертом – Стэнфорд, на пятом — Массачусетский технологический институт.