Менеджер Нурмагомедова назвал имя его будущего соперника

Следующим соперником чемпиона американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с большой долей вероятности станет канадец Жорж Сен-Пьер. Об этом журналистам сообщил менеджер российского чемпиона Али Абдель-Азиз, который приятельствует с Сен-Пьером.

При этом Абдель-Азиз отметил, что претензии американца Тони Фергюсона на бой с Нурмагомедовым напрасны: "По большому счету никого не волнует, чего хочет Фергюсон. Тони не получит то, чего хочет. Прежде всего будет происходить то, чего хочет Хабиб. Если он позвонит мне и скажет, что хочет драться с Сен-Пьером, то так и будет".

"И, насколько я знаю, именно Жорж – следующий соперник Хабиба. Это то, чего и я хочу, — цитирует менеджера канал TMZ Sports. – Жорж – мой друг на протяжении 10 лет и я знаю, что он хочет драться с Хабибом. Это будет бой за звание величайшего бойца всех времен".