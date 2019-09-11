Реформа еврокубков продолжается: УЕФА учреждает Лигу конференций

Стало известно, что в Европейском футбольном союзе определились с названием третьего по счету клубного турнира, который в сезоне-2021-2022 будет разыгрываться параллельно с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Предположительно, новое соревнование получит название Лига конференций.

Как уже сообщали Вести.Ru, Лига конференций будет третьим по уровню состязанием европейских клубов, проводимым под эгидой УЕФА. Немецкое издание Bild напоминает, что согласно предварительным данным формат проведения третьего еврокубка будет следующим: на групповом этапе 32 команды разделят на 8 групп.

В дальнейшем только победители групп гарантированно выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, сразятся за выход в плей-офф с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира попадет на следующий сезон в групповой этап Лиги Европы независимо от того, сколько команд из его страны будет делегировано в евротурниры.