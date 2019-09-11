Трамп готов продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика F-35

Варшава может получить от Вашингтона 32 истребителя-бомбардировщика F-35A производства Lockheed Martin. Цена вопроса — 6,5 миллиарда долларов. Это большая часть польского оборонного бюджета. В 2019 году весь бюджет польского министерства обороны составляет 11,9 миллиарда долларов. Самолеты должны заменить в ВВС Польши советские МиГ-29 и Су-22.

Администрация Трампа уведомила о возможной продаже самолетов Конгресс США, сообщает "Интерфакс". Вашингтон рассчитывает, что предполагаемая продажа самолетов расширит оборонные возможности Польши, а также поддержит американскую внешнюю политику, способствуя безопасности американского союзника по Североатлантическому альянсу.

Польша — одна из немногих стран НАТО, которая тратит требуемые президентом США Дональдом Трампом 2% ВВП на оборону. F-35 есть пока лишь у нескольких союзников Вашингтона в Европе – у Италии, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Две страны – Дания и Бельгия – пока находятся в процессе выполнения сделки о покупке-продаже.

Контракт с Варшавой на поставку новых истребителей-бомбардировщиков планировалось заключить во время визита президента США Дональда Трампа в Польшу. Однако президент отменил поездку в Европу из-за урагана "Дориан". Вместо себя он отправил в Варшаву вице-президента Майка Пенса.

Вашингтон также собирался продать "невидимки" пятого поколения F-35 Анкаре. Но Турция решила купить российские комплексы ПВО С-400 "Триумф", несмотря на шантаж истребителями со стороны США. В итоге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которому пообещали отказать в F-35 в Вашингтоне, посетил МАКС-2019 и пообещал присмотреться к покупке российских Су-35 и Су-57.