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11 сентября 201923:15

Самый титулованный пловец мира Фелпс в третий раз стал отцом

В семье знаменитого американского пловца Майкла Фелпса прибавление: жена 23-кратного олимпийского чемпиона Николь родила сына. Ребенок стал третьим в семье, до этого у четы Фелпсов родились еще два мальчика — Бумер (родился в 2016 году) и Бекетт (в 2018-м).

Майкл Фелпс женился на бывшей Мисс Калифорния в 2016 году, напоминает РИА Новости. Теперь у супругов три ребенка. "Маверик Николас появился на свет 9 сентября, — написала Николь в своем аккаунте в Instagram. – Наш крепыш весит 2,8 килограмма, его рост — 50 сантиметров. Он похитил наши сердца".

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