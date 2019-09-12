В эстонском правительстве назрел раскол из-за украинского вопроса

Министр внутренних дел Эстонии заявил о необходимости отмены безвизового режима для граждан Украины. Март Хельме пообещал внести такую инициативу в парламент из-за большого числа прибывающих трудовых мигрантов. По его словам, балтийская республика должна иметь возможность самостоятельно решать, кого и на какой срок впускать.

Украинский вопрос внес раскол в эстонское правительство. Министр внутренних дел Март Хельме сыт по горло мигрантами вообще, и из восточной Европы, в частности. Он печется об эстонских рабочих, у которых "пришлые" отбирают хлеб и сбивают расценки на их труд. Чтобы защитить их хорошо бы, по его мнению, отменить безвизовый режим для граждан Украины, которую он называет "троянским конем" для балтийской республики.

"…те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться".

По данным эстонского МВД, в прошлом году разрешение на краткосрочную работу в Эстонии получили более 20 тысяч иностранцев, 80 процентов из них как раз украинцы. Помимо этих мигрантов, есть и серая зона: число нелегальных работников в республике оценивается в 10 тысяч человек.

Евросоюз ввел безвизовый режим для Киева в июне прошлого года. С тех пор украинцы могут свободно путешествовать внутри ЕС не более 90 дней в течение полугода. По разным оценкам, порядка 10 процентов трудоспособных украинцев уехали на заработки за рубеж, это миллионы человек.



"Мы прекрасно знаем, каков средний заработок на Украине. И если сравнить с нашим средним заработком, то он может быть, в пять, а то и в шесть раз выше", — говорит владелец фабрики Standart Энн Вескимяги.

Однако не все в Эстонии готовы пересмотреть договоренности с Евросоюзом. Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу высказался против инициативы МВД. По его словам, большинство приезжающих на заработки украинцев имеют рабочую визу. А с менее добросовестными иммигрантами должна разбираться полиция, тогда визовых нарушений станет меньше.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз".

В отношении к украинским мигрантам проявились два поколения эстонских политиков. Пока глава МВД, консерватор Хельме отстаивает традиционные ценности, Рейнсалу, который младше коллеги по правительству на четверть века, декларирует открытость и Востоку, и Западу.