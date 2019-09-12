В Туле зажгли Вечный огонь в память о погибших сотрудниках Росгвардии

В Туле зажгли Вечный огонь в память о погибших при исполнении сотрудниках Росгвардии. На обелиске увековечены фамилии 29 военнослужащих, трое из них были удостоены звания Герой России.

Это старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков, лейтенант Евгений Рындин и сержант Сергей Бурнаев. В церемонии открытия мемориала приняли участие руководитель Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Каждый день тысячи солдат войск правопорядка выходят на службу, обеспечивая надежную защиту государства от угроз внутренней безопасности, защищая граждан нашей страны от насилия и криминала. К сожалению, порой выполнить поставленную задачу им удается только ценой собственной жизни", — заявил Виктор Золотов.

"Отдавая дань уважения павшим, мы открываем мемориал в память о тех, кто выполнил свой долг до конца. Каждый из них показал героизма и верности присяги. И наш с вами священный долг – помнить о тех, кто пожертвовал собой ценой собственной жизни, защищая Россию, жизнь и покой наших граждан", — подчеркнул Алексей Дюмин.