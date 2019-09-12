В Дагестане открыли памятник участникам боевых действий в 1999 году

В дагестанском селе Ботлих появился памятник участникам боевых действий на территории республики в 1999 году. Открытие мемориала приурочено к празднованию 20-летия разгрома бандформирований.

Глава Дагестана Владимир Васильев вручил памятные медали участникам тех событий.

"Простые люди встали, чтобы защитить свой дом, свою семью, свой Дагестан. И вот тогда стала формироваться Россия; многие говорят об этом. Я думаю, оно так и есть…, — заявил он. – … И вот на этих останках Советского Союза стало формироваться государство".