Вуэльта. Жильбер выиграл 17-й этап, Роглич сохранил лидерство

На традиционной испанской многодневной велогонке прошел 17-й этап. Участники проехали 220 км между городами Аранда де Дуэро и Гвадалахара. Выиграл гонку бельгийский представитель команды Deceuninck-Quick Step Филипп Жильбер. Словенец Примож Роглич сохранил лидерство в общем зачете.

Время Жильбера 4 часа 20 мин. 15 сек. Вторым на этапе был ирландец Сэм Беннетт (команда Bora-Hansgrohe), третьим – француз Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step).

Роглич (Jumbo-Visma) продолжает лидировать, но к нему сразу почти на 5 миунт приблизился колумбиец Найро Кинтана (Movistar), который на этапе заметно доминировал над другими лидерами. Лучший из россиян Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) остается на 87-й строчке классификации.