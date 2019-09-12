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12 сентября 201901:41 Зинаида Курбатова

Пушкинский музей представляет уникальную выставку Якоба Йорданса

Пушкинский музей представляет уникальную выставку Якоба Йорданса

Обнаженные тела и звериный мех. В Пушкинском музее идут последние приготовления к выставке фламандца Якоба Йорданса. Она стартует на следующей неделе. В экспозиции почти полсотни работ.

Невероятное эмоциональное и композиционное напряжение, богатый колорит от рубинового красного до небесно-голубого, блестящее рисование и передача фактуры. Обнаженные тела и звериный мех, подвыпившие румяные лица и сытые собаки. Жизнь, во всех ее проявлениях без идеализации — все это Якоб Йорданс, работавший в Антверпене XVII века.

Член Гильдии святого Луки, счастливый семьянин женившийся на дочери своего учителя и под конец жизни ставший протестантом. В двух залах рисунки и 18 картин из разных российских музеев — русский Йорданс, которого продолжают открывать и изучать.

Вот одно из открытий — полотно из Екатеринбурга "Мелеагр и Атланта". Она была подарена Уралу Эрмитажем в конце 1940-х годов.

"Большинство шедевров было куплено Екатериной Великой, и составило коллекцию Эрмитажа. Но вот "Одиссей у Полифема" никогда в Эрмитаже не был. Эту картину Йорданс подарил другу Рубенсу. В ГМИИ она попала из собрания Мусина-Пушкина. С большими предосторожностями из Александро-Невской лавры привезли огромную картину "Оплакивание Христа". Императрица подарила ее Лавре при своей жизни. Она там и оставалась все это время, пока случайно специалист из Антверпена- Арноут Балис — не приехал в Петербург в 2006 году и не пошел на службу в Свято-Троицкий собор Лавры. Там он и понял — это Йорданс", — говорит куратор выставки, заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ имени Пушкина Вадим Садков.

Йорданс писал и библейские сюжеты, и портреты, и аллегории. Но есть сюжеты, которые именно он дал миру. Это "Сатир в гостях у крестьянина" и знаменитый сюжет "Бобовый король", который Йорданс писал много раз. Пожилого мужчину, который получил кусочек пирога с бобом, художник писал со своего тестя. Отдельная история – рисунки, которые впервые выставляются в таком объеме. В таком объеме творчество Йорданса из российских музеев еще никогда не показывали.

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