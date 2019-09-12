Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу. На родину он вернулся после турнира в Абу-Даби, где выиграл пояс чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Пуарье.

В аэропорту Нурмагомедов пообщался с журналистами, поделился эмоциями о прошедшем бое, а также сказал, что в ближайшее время встретится с жителями республики — всеми, кто за него болел.

"Просто мы не хотели ажиотажа, чтобы много людей в аэропорт приехало; из-за этого прилетели ночью, — заявил он. — А так, я думаю, подарим хорошую встречу для наших земляков… приблизительно через неделю".