США перенесут повышение пошлин на китайские товары на две недели

Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп объяснил перенос пошлин просьбой Пекина и в связи с празднованием 70-летия КНР, которое выпадает как раз на 1 октября.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

Ранее Китай и США условились провести новый этап переговоров в Вашингтоне в начале октября. Последний раунд прошел в июле в Шанхае. Странам не удалось добиться прогресса, 1 сентября они ввели новые пошлины, сообщает РИА Новости.

Торговая война между США и Китаем продолжается уже более года. Стороны ввели взаимные пошлины на сотни миллиардов долларов.

