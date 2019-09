США перенесут повышение пошлин на китайские товары на две недели

Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп объяснил перенос пошлин просьбой Пекина и в связи с празднованием 70-летия КНР, которое выпадает как раз на 1 октября.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.