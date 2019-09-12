Онколог рассказала про наследственный фактор развития рака

Рак является распространенным заболеванием. В большинстве случаев заболевание развивается случайно. Однако некоторые люди генетически предрасположены к развитию определенных видов рака. Врач-терапевт, кардиолог, онколог "Европейской клиники" Элина Аранович рассказала о роли наследственности в развитии рака.

Иногда в роду выявляют рак одной локализации у нескольких представителей разных поколений. К ним можно применить термин "раковая семья". Чем объяснить такую наследственность?

От каждого родителя ребенку передается определенный набор генов. Соответственно, от одного из них он может получить нарушенную копию гена, и из-за этой мутации в будущем будет развиваться опухоль в конкретном органе. Важно понимать, что генетически передается не сам рак, а лишь предрасположенность к нему. Когда в семье выявляют несколько случаев заболевания, чаще всего это происходит случайно, или потому, что члены семьи подвергаются общему фактору риска, например, курят.

Есть небольшая группа злокачественных опухолей, которая передается потомству в качестве индивидуального наследственного признака предрасположенности к их возникновению. По данным Американской ассоциации по борьбе с раком, только от пяти до десяти процентов всех видов опухолей появляются из-за генетической мутации, остальные 90-95 процентов злокачественных процессов связаны с факторами внешней среды и образом жизни.

Распространенными видами наследственных форм рака принято считать патологию репродуктивных органов (рак молочной железы и яичников) и пищеварительной системы.

Наследственные формы опухолей пищеварительной системы могут быть вызваны группой синдромов, которые повышают вероятность развития опухолей ЖКТ. Синдром Линча считается наиболее распространенным из них. Это генетическая болезнь, приводящая к раку толстой кишки. Также при данном синдроме, у пациентов могут развиваться рак желудка и мочеточника, рак тела матки.

Синдром Коудена — генетическая аномалия, которая обусловлена дефектом в гене PTEN, который помогает регулировать рост клеток. Синдром может вызвать раковые опухоли молочной железы, а также в пищеварительном тракте, щитовидной железе, матке и яичниках.

Наследование мутации TP53 вызывает синдром Ли-Фраумени. Он представляет собой редкое наследственное заболевание, которое характеризуется ранним началом множественных первичных раковых новообразований: рак молочной железы или опухоли головного мозга, может возникнуть рак легких или яичников.

Обязательно нужно обращаться к врачу, если у нескольких ваших родственников первой степени (родители, сестры, братья, дети) был обнаружен рак, тем более одной локализации; если был диагностирован молодой рак (до 50 лет); если у родных было выявлено онкологическое заболевание без факторов риска (например, рак легких у некурящих).