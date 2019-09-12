Венсан Компани не смог сыграть в своем прощальном матче

В Манчестере состоялся прощальный матч экс-капитана футбольной сборной Бельгии и игрока местного клуба "Сити" Венсана Компани. "Горожане" встречались со сборной звезд премьер-лиги и сыграли вничью – 2:2. Интересно, что сам Компани не смог выйти на поле из-за травмы.

Компани пропустил игру из-за повреждения задней поверхности бедра. Счет открыл "МанСити" после гола Мартина Петрова, затем дважды отличились "Звезды" Робби Кин и Робин ван Перси, но в концовке матча Мварувари принес хозяевам ничью.

"Сити" в этой игре возглавлял его испанский тренер Пеп Гвардиола, а команду звезд английской премьер-лиги – наставник сборной Бельгии Роберто Мартине. Вырученные от благотворительного матча средстав направят в фонд, созданный Компани для помощи бездомным Манчестера.