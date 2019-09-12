Кузнецова призвала томский суд прекратить дело подростка, чью собаку переехала иномарка

В прокуратуру Томской области поступило обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с просьбой прекратить уголовное преследование подростка из Томска, который ударил кулаками по капоту, увидев, что его собаку переехала машина.

Кроме того, Кузнецова призвала привлечь к ответственности водителя, задавившего собаку.

По мнению омбудсмена, в такой ситуации необходимо найти решение, которое не усугубит психологическое состояние ребенка, передает РИА Новости.

"Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме".

В Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток объяснил свою реакцию отчаянием. Через некоторое время стало известно, что водитель подал на молодого человека в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба" направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.