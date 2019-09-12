РФ и Куба согласовали реализацию проектов в сфере промышленности

Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей индустрии.

С визитом на Кубу приехал замглавы министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он принял участие во встрече рабочей группы по экономике, торговле и науке межправительственной комиссии двух стран​​​, сообщает РИА Новости.

Итоговый протокол встречи затрагивает металлургию, авиацию, автопром, легкую промышленность, модернизацию текстильных мероприятий, водоочистку и строительство, энергетику.

По словам Василия Осьмакова, расширение сотрудничества возможно благодаря тесным связям стран в прошлом, так как кубинская инфраструктура создавалась с большим участием Советского Союза.