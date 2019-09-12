МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами

МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов"​​​.

Ранее чешские СМИ сообщили, что президент Чехии принял делегацию подкарпатских русинов, которые якобы обсудили вопрос создания большей автономии на Украине, передает РИА Новости.

В украинском МИД отметили, что чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии и, наоборот, поддержал территориальную целостность Украины.

Русины — восточнославянский народ, численность которого составляет, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек, значительная часть (около 700 тыс.) проживает в Закарпатской области Украины, Польше, Словакии, Румынии, США, Канаде и Австралии.

Закарпатье — специфический регион. Его население давно мечтает о независимости от Киева. В 1991 году в ходе нескольких референдумов около 80 процентов жителей проголосовали за предоставление региону автономного статуса.

В ходе гражданской войны на Украине русины требовали от киевского руководства прекратить вести войну с мирным населением.