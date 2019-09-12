Мини-футбол. КПРФ и "Газпром-Югра" лидируют в Суперлиге

Новый розыгрыш чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге стартовал сдвоенными матчами первого тура. По две победы одержали фавориты – футзалисты "Газпрома-Югры" и клуба КПРФ. При этом "коммунистам" серьезное сопротивление оказал новичок турнира "Беркут".

В стартовом матче КПРФ сумел одолеть новобранцев высшего российского дивизиона с минимальным счетом 5:4. Но, правда, во второй игре все стало на свои места – 5:1. Югорцы дважды одолели "Ухту" – 5:0 и 5:1. "Новая Генерация" и "Тюмень" обменялись победами – 4:3 и 3:8. "Норильский Никель" обыграл "Динамо-Самара" (7:4), а их второй матч перенесен.