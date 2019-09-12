Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летие

Владимир Спиваков отмечает 75-летие.

Скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" родился 12 сентября 1944 года в Уфе.

После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Ленинград. В 6 лет Спиваков поступил сначала в районную музыкальную школу, где начал учиться игре на скрипке, а потом — в среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории.

Кроме этого он был вольнослушателем школы живописи при Ленинградской академии художеств и активно занимался боксом, позже получив II разряд.

В 1961 году Спивакова зачислили в Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской консерватории. Еще через два года он поступает в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Параллельно этому будущий виртуоз принимает активное участие в престижнейших международных музыкальных конкурсах.

В 1979 году Владимир Спиваков создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом. С 2003 года маэстро является художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России.

Спиваков — президент Московского международного Дома музыки, а также член Совета по культуре и искусству при президенте РФ и почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Он — народный артист СССР, Армении, Украины, Дагестана, Башкортостана, а также Республики Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарии. Удостоен Государственной премии СССР и РФ. Награжден российскими орденами Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степени.

Владимир Спиваков — Артист мира по версии ЮНЕСКО.