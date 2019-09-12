Лидеры России и Израиля обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Прямой контакт с Владимиром Путиным представляет огромную ценность, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в преддверии визита в Россию.

Лидеры проведут сегодня переговоры в Сочи. Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке дня — развитие двустороннего сотрудничества и обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь премьер Израиля перед визитом говорил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным продолжение координации между военными двух стран.

Биньямин Нетаньяху приезжает в нашу страну уже в третий раз в этом году.