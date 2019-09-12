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12 сентября 201906:45

Прическа как повод отчислить из школы: СК изучает детали конфликта в Красноярком крае

Прическа как повод отчислить из школы: СК изучает детали конфликта в Красноярком крае

Следственный комитет начал проверку после инцидента в одной из школ Красноярского края.

Там разгорелся конфликт после того, как руководство учебного заведения пригрозило отстранить четвероклассника от уроков из-за прически.

Мальчик обесцветил волосы, а на затылке собрал хвост, подражая своему кумиру — знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу. В школе возмутились внешним видом 10-летнего Прохора, а родителям предложили перевести мальчика на домашнее обучение. Причем, сами родители оказались не против такой стрижки сына и заявили, что не согласны с позицией директора и учителей.

Теперь следователям предстоит установить правомерность таких требований школьной администрации, передает "Россия 24".

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