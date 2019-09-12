МКС: россияне в космос выйдут раньше

Выход россиян в открытый космос с борта МКС перенесли почти на месяц раньше. Об этом сообщают в Роскосмосе. Причины не уточняются.

Александр Скворцов и Олег Скрипочка выйдут с космической станции 31 октября вместо 20 ноября, как было запланировано ранее. Им предстоит выполнить ряд задач: поменять сменную панель системы терморегулирования модуля "Заря", снять научное оборудование и установить новое на модулях "Звезда" и "Поиск".

Сейчас на борту МКС находится экипаж в составе шести человек. В конце сентября к ним присоединятся еще трое: россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, передает телеканал "Россия 24".