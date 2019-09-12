В Барселоне прошел митинг в национальный день Каталонии

Сторонники независимости попытались штурмом взять парламент. Полицейским удалось оттеснить демонстрантов от правительственного здания.

До этого толпа сожгла испанский флаг, скандируя лозунги. Митинг собрал более 600 тысяч человек.Число участников значительно снизилось по сравнению с предыдущим годом. Тогда власти насчитали около миллиона активистов.

Шествие в этом году прошло в преддверии вынесения приговора каталонским политикам, которые возглавили попытку отделения автономии от Испании. Их могут приговорить к нескольким годам лишения свободы.