Верховный суд США одобрил ограничение на предоставление убежища мигрантам.

Таким образом, Штаты теперь смогут отказывать в убежище практически всем заявителям из Африки, Азии и Южной Америки, передает "Россия 24".

Фактически, этот шаг отменяет решение всех судов нижестоящей инстанции, которые ранее заблокировали инициативу Трампа в штатах на границе с Мексикой. Американский лидер уже прокомментировал решение Верховного суда и назвал его "большой победой".