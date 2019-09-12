Полиция против проведения матча Кубка России в Набережных Челнах

После того, как стали известный пары команд, встречающихся на стадии 1/16 финала футбольного Кубка России, одна из игр оказалась под угрозой переноса. Встреча между "КамАЗом" и московским "Спартаком" может пройти не в Набережных Челнах, а в другом городе. Причина – мнение правоохранителей.

Полиция Набережных Челнов выступает против проведения матча на стадионе "КамАЗа", сообщает издание "Спорт Бизнес Online". Правоохранители опасаются, что сил местной полиции может не хватить для обеспечения правопорядка на игре. При этом известно, что болельщики "Спартака", с одной стороны, наиболее агрессивно ведут себя на выездах, а, с другой, выезжают на такого рода мероприятия очень массово.

Уже сейчас ожидается, что на кубковую встречу могут приехать от 5 до 10 тысяч фанатов "красно-белых". Поэтому местная полиция выступает за перенос матча, предположительно, в Казань. Матч 1/16 финала Кубка России между "КамАЗом" и "Спартаком" должен пройти 25 сентября.