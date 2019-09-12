Директор Анастасии Заворотнюк: скоро актриса даст интервью и все сама расскажет

Слухи о болезни популярной актрисы Анастасии Заворотнюк множатся с каждым днем.

Переполошились все – и поклонники, и любители светской хроники, и те, кто был мало знаком с творчеством Заворотнюк. Своим молчанием актриса только подогревает интерес к ее состоянию.

Элитный коттеджный поселок Крекшино, где построен большой дом актрисы (стоимостью не менее 2 миллионов долларов), расположен рядом с одноименной деревней. Жизнь знаменитости всегда проходила под зорким взглядом соседей и сельчан.

Теперь рассказы местных про звездную семью носят противоречивый характер. И если одни утверждают, что все с актрисой в порядке, сама, мол, за сухофруктами ходит, то другие говорят, что Заворотнюк давно не видели, а за покупками, в церковь и на могилы к родственникам (недавно у актрисы умер отец и родной брат) ходит ее мама Валентина Борисовна.

По словам местной жительницы, Анастасия все лето провела дома, старалась на глаза людям не попадаться. Зато ее маму часто видели заплаканной. Она жаловалась на головные боли дочери и бессонницу. Соседка известной семьи поделилась: однажды она увидела актрису и была удивлена изменениями в ее внешности – "полная, совсем другой человек".

По информации, распространенной газетой "Комсомольская правда", концертный директор Анастасии Заворотнюк – Стас Христов – рассказал, что в ближайшее время актриса даст интервью одному из телеканалов и объяснит, что же происходит на самом деле. Христов заострил внимание, что торговать интервью и предлагать его дороже конкурентам никто не собирается.