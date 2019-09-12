Варвара Флинк потерпела поражение во втором круге турнира в Хиросиме

Российская теннисистка, 153-я ракетка мира Варвара Флинк во втором круге турнира в японской Хиросиме в двух сетах за один час 22 минуты проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 1:6.

Флинк дважды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у испанки, занимающей 85-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейков из 15.

Таким образом, Соррибес-Тормо вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять победительница противостояния Мисаки Дои (Япония, 107) – Зои Хайвс (Австралия).