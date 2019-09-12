В московском метро на станции "Алтуфьево" мужчина упал под поезд

Утром в четверг, 12 сентября, на станции метро "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии около 07:15 под прибывающий поезд с платформы упал мужчина.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УВД на московском метрополитене, человек упал в спасательный желоб, которые располагается между рельсов. Несмотря на это, поезд по инерции накрыл пассажира. Сотрудники полиции, дежурившие на станции метро, незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи. Пострадавшему помогли подняться на платформу.

В настоящее время мужчина передан медикам для осмотра и оказания квалифицированной помощи. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено.