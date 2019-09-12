Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш – лучший нападающий чемпионата Португалии в августе

Бывший форвард московского "Спартака", ныне игрок "Порту" Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе. В борьбе за эту награду 28-летний футболист опередил одноклубника Муссу Марегу и Мехди Тареми из "Рио Аве".

Зе Луиш перешел из "Спартака" в "Порту" в июле 2019 года, а в августе в составе "драконов" принял участие в трех играх чемпионата Португалии, в которых забил четыре мяча.

Zé Luís, do FC Porto, foi considerado o Avançado do mês em agosto pelos treinadores da Liga NOS 🎖️⚽

.#LigaPortugal #LigaNOS #votenosmelhores pic.twitter.com/9UsKUEWbh6 — Liga Portugal (@ligaportugal) 11 сентября 2019 г.

Напомним, нападающий из Кабо-Верде перешел в стан "красно-белых" летом 2015 года из португальской "Браги". На счету 28-летнего футболиста 109 матчей, 35 мячей и 25 результативных передач за московский клуб во всех турнирах.