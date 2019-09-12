Массовое отравление шаурмой в Уфе: пять человек в тяжелом состоянии

В Уфе пятнадцать человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой. Почти все пострадавшие госпитализированы.

В центре медицинских катастроф по региону рассказали, что пищевое отравление получили десять взрослых, а также пять детей. Первичный осмотр помог установить, что люди употребляли продукцию бистро "Шаурма Халяль". В настоящее время госпитализированы четырнадцать человек, в их числе пять детей, сообщает РИА Новости.

Среди тринадцати пострадавших есть беременная женщина, она доставлена в перинатальный центр. Остальные отравившиеся находятся в инфекционной больнице. В тяжелом состоянии — пять человек, в их числе четыре ребенка и один взрослый. Состояние остальных девяти человек оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит.

В настоящее время Роспотребнадзор Башкирии и следственные органы начали проверку по массовому отравлению людей. Санитары выехали на место, в котором распространялась продукция. Будут взяты пробы в пищеблоке кафе, а также установят точный диагноз пострадавших.

Ранее сообщалось о массовом отравлении людей продукцией компании Healthy Food. Пострадавшие приобрели еду в вендинговых автоматах. Роспотребнадзор установил, что причиной отравления людей стала сальмонелла. В настоящее время компания приостановила производство.