Игорь Никитин: "Торпедо" хотело выиграть больше, поэтому им и повезло

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на выезде проиграл нижегородскому "Торпедо" (1:2 ОТ). Главный тренер армейцев Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Торпедо" хотело выиграть больше, поэтому им и повезло, – приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ. – Думаю, игра болельщикам понравилась. Открытый хоккей, много моментов, здорово сыграли вратари".

Напомним, ЦСКА с семью очками лидирует в Западной конференции, а "Торпедо" в ней же расположилось на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В следующем матче турнира армейцы 13 сентября сыграют со СКА, а нижегородцы в тот же день примут "Йокерит".