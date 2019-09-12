В Подмосковье электричка сбила двух безбилетников, один скончался

На подмосковной станции Ленинская электропоезд сбил двух мужчин. Один из пострадавших скончался.

Трагический инцидент произошел в вечернее время 11 сентября. При попытке взобраться на платформу двое мужчин были травмированы проходящим электропоездом "Москва-Ожерелье".

От полученных травм мужчина 1993 года рождения скончался на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следствием установлен комплекс необходимых проверочных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый случай, когда жертвами трагических обстоятельств становятся пассажиры электричек, желающие сэкономить. В мае на станции Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги поезд сбил трех человек.