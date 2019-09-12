Задача – финал. Российские волейболисты сыграют с Турцией на старте чемпионата Европы

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд сборная России в четверг, 12 августа сыграет с командой Турции. Начало встречи в 15:30 по московскому времени.

Подопечные Туомаса Саммелвуо также сыграют с Белоруссией (13 сентября), Северной Македонией (14 сентября), Финляндией (16 сентября) и Словенией (18 сентября). Все игры группового этапа российские волейболисты проведут в словенском городе Любляна.

"Команда отправляется на турнир в ранге одного из фаворитов, – заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, слова которого приводит ТАСС. –Задача стоит максимальная – хочется видеть команду в финале. Препятствий для этого больших нет, сборная на это способна".

Чемпионат Европы по волейболу пройдет с 12 по 29 сентября на девяти площадках в четырех странах – во Франции, Словении, Бельгии и Голландии. Плей-офф турнира стартует 21 сентября. Финальный матч состоится 29 сентября в Париже.

Напомним, российские волейболисты – действующие победители турнира. В 2017 году в финале соревнования в Польше сборная России обыграла команду Германии – 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Также российские волейболисты брали золото европейского первенства в 2013 году.