Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

На скандал, возникший в одной из школ Красноярского края из-за прически ученика, отреагировало Министерство образования региона. Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников. Руководству школы направлено предостережение с требованием привести внутренние распоряжения о внешнем виде учащихся в соответствие с существующим законодательством.

"Школа не имеет права настаивать на том, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение или отстранили от учебных занятий", — подчеркивается в официально ответе Минобразования Красноярского края, передает РИА Новости.

Конфликт разгорелся после того, как руководство учебного заведения пригрозило отстранить четвероклассника от уроков из-за прически. Мальчик обесцветил волосы, а на затылке собрал хвост, подражая своему кумиру — знаменитому футболисту Златану Ибрагимовичу.

В школе решили, что такая прическа не соответствует школьному дресс-коду и предложили перевести мальчика на домашнее обучение. Такая позиция учебного заведения возмутила уже родителей. Ситуацией заинтересовалось управление по Красноярскому краю Следственного комитета России. Следователи проводят проверку на предмет правомерности требований школьной администрации.