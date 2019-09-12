Кавказский Центр восстановления леопардов готовится отметить юбилей. Поздравления с днем рождения он будет принимать 17 сентября. Центру исполнится десять лет, сообщает "Вести Сочи".

Появилось это уникальное место на территории Сочинского национального парка, недалеко от села Монастырь, в 2009 году. Центр занимается адаптацией леопардов для возвращения их в дикую природу. Причем программа создана так, чтобы звери росли без контактов с человеком. Эта специально разработанная методика направлена на то, чтобы хищники, постепенно мужая и набираясь опыта, смогли потом безболезненно вернуться в естественную природную среду.

Первыми обитателями центра стали четыре леопарда из Туркменистана и Ирана. В данный момент здесь обитают шесть переднеазиатских леопардов: три самки и три самца. Звери появились на свет в июне 2018 года. Курс адаптации и подготовки к возвращению в дикую природу они будут проходить до 2020 года. Затем предстоят экзаменационные испытания. Зоологи проверят, как хищники научились охотиться, контактировать друг с другом, умеют ли они избегать человека.

Только потом переднеазиатских леопардов, занесенных в Красную и Международную Красную книги, выпустят на волю.