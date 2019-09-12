Новости Спорт

Все видео этой рубрики
12 сентября 201910:35

Потапова и Сизикова потерпели поражение в четвертьфинале парного турнира в Японии

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова
EPA

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова в четвертьфинале парного турнира в Хиросиме в двух сетах за один час проиграли представительницам Японии Харуке Кадзи и Дзюнри Намигате – 3:6, 2:6.

Россиянки единожды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трех, а у японок ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейка из девяти.

Таким образом, японский дуэт вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победительницами противостояния Эри Ходзуми / Макото Ниномия (обе – Япония) – Валерия Савиных (Россия) / Кристина Макхейл (США).

Сейчас

10:39

По факту массового отравления в Уфе возбуждено уголовное дело

09:30

В Подмосковье электричка сбила двух мужчин

08:31

В московском метро мужчина упал под поезд

07:57

Директор Анастасии Заворотнюк: скоро актриса даст интервью и все сама расскажет

06:01

Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летие

04:37

Кузнецова призвала томский суд прекратить дело подростка, чью собаку переехала иномарка

02:43

США перенесут на две недели повышение пошлин на китайские товары

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лидеры России и Израиля обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Лидеры России и Израиля обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

5 часов назад
Массовое отравление шаурмой в Уфе: пять человек в тяжелом состоянии

Массовое отравление шаурмой в Уфе: пять человек в тяжелом состоянии

2 часа назад
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе

Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе

2 часа назад

Трансляции

12:00

Заседание Правительства РФ
15:00

Брифинг Марии Захаровой
15:30

Московский финансовый форум. Пленарное заседание
18:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина

Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина

7 часов назад
Директор Анастасии Заворотнюк: скоро актриса даст интервью и все сама расскажет

Директор Анастасии Заворотнюк: скоро актриса даст интервью и все сама расскажет

3 часа назад
В Подмосковье электричка сбила двух безбилетников, один скончался

В Подмосковье электричка сбила двух безбилетников, один скончался

1 час назад
Топ-12 вузов России в рейтинге THE

Топ-12 вузов России в рейтинге THE

5 часов назад
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

59 минут назад
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг

Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг

1 час назад
Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона

Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона

4 часа назад
В Великобритании опубликованы документы о последствиях Brexit без сделки

В Великобритании опубликованы документы о последствиях Brexit без сделки

3 часа назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

19 часов назад
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Швейцарские отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденными

Швейцарские отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденными

1 час назад
В московском метро на станции "Алтуфьево" мужчина упал под поезд

В московском метро на станции "Алтуфьево" мужчина упал под поезд

2 часа назад
В Барселоне прошел митинг в национальный день Каталонии

В Барселоне прошел митинг в национальный день Каталонии

3 часа назад
В Иране акт самосожжения совершила футбольная болельщица

В Иране акт самосожжения совершила футбольная болельщица

3 часа назад
МКС: россияне в космос выйдут раньше

МКС: россияне в космос выйдут раньше

4 часа назад
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами

5 часов назад
РФ и Куба согласовали реализацию проектов в сфере промышленности

РФ и Куба согласовали реализацию проектов в сфере промышленности

6 часов назад
Кузнецова призвала томский суд прекратить дело подростка, чью собаку переехала иномарка

Кузнецова призвала томский суд прекратить дело подростка, чью собаку переехала иномарка

6 часов назад
США перенесут повышение пошлин на китайские товары на две недели

США перенесут повышение пошлин на китайские товары на две недели

7 часов назад
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу

9 часов назад
Пушкинский музей представляет уникальную выставку Якоба Йорданса

Пушкинский музей представляет уникальную выставку Якоба Йорданса

9 часов назад
В Туле зажгли Вечный огонь в память о погибших сотрудниках Росгвардии

В Туле зажгли Вечный огонь в память о погибших сотрудниках Росгвардии

10 часов назад
В эстонском правительстве назрел раскол из-за украинского вопроса

В эстонском правительстве назрел раскол из-за украинского вопроса

10 часов назад
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

12 часов назад
Исполнилось 85 лет легендарному командиру группы спецназа "Альфа"

Исполнилось 85 лет легендарному командиру группы спецназа "Альфа"

13 часов назад
Сенсационные новости из парижской клиники: Михаэль Шумахер пришел в себя

Сенсационные новости из парижской клиники: Михаэль Шумахер пришел в себя

14 часов назад
5 самых мощных премьер автосалона во Франкфурте

5 самых мощных премьер автосалона во Франкфурте

14 часов назад
Не поместилось в презентацию: о чём в iPhone 11 умолчала Apple

Не поместилось в презентацию: о чём в iPhone 11 умолчала Apple

16 часов назад
Реконструирован череп первого Homo sapiens

Реконструирован череп первого Homo sapiens

17 часов назад
В iOS 13 нашли информацию об AR-очках Apple

В iOS 13 нашли информацию об AR-очках Apple

17 часов назад
Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Подписка о невыезде отменена: дело Серебренникова вернули в прокуратуру

17 часов назад
Медики назвали простой способ снизить риск инсульта и инфаркта в два раза

Медики назвали простой способ снизить риск инсульта и инфаркта в два раза

18 часов назад
Сбежавшая из Голливуда актриса рассказала, почему согласилась на роль в новом "Терминаторе"

Сбежавшая из Голливуда актриса рассказала, почему согласилась на роль в новом "Терминаторе"

20 часов назад
Как озвучивают "Белку и Стрелку 3"

Как озвучивают "Белку и Стрелку 3"

20 часов назад
Блогеры решили, что камера нового iPhone вдохновлена киберпанком

Блогеры решили, что камера нового iPhone вдохновлена киберпанком

21 час назад
Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

21 час назад
Популярный антибиотик ухудшает работу сердца

Популярный антибиотик ухудшает работу сердца

22 часа назад
5 регионов с самой дорогой мобильной связью

5 регионов с самой дорогой мобильной связью

22 часа назад
"Прости меня, Самара": названа дата "искупительного" концерта Билана

"Прости меня, Самара": названа дата "искупительного" концерта Билана

23 часа назад
Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

Посмотрите: самые необычные аэропорты мира

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку