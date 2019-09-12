Потапова и Сизикова потерпели поражение в четвертьфинале парного турнира в Японии

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова в четвертьфинале парного турнира в Хиросиме в двух сетах за один час проиграли представительницам Японии Харуке Кадзи и Дзюнри Намигате – 3:6, 2:6.

Россиянки единожды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трех, а у японок ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейка из девяти.

Таким образом, японский дуэт вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победительницами противостояния Эри Ходзуми / Макото Ниномия (обе – Япония) – Валерия Савиных (Россия) / Кристина Макхейл (США).