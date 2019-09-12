Миграционной службе России исполнилось 300 лет

В России в эти дни отмечают 300 лет миграционной службы. 11 сентября 1719 года Петр Первый заложил основы паспортизации — с этого дня учёт приезжающих иностранных граждан должна была вести полиция. Как сообщает ГТРК "Волга", и до сих пор учетом мигрантов занимаются правоохранители.

Елена Пинкова работает начальником отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВЛ России по Ульяновской области уже 26 лет. При устройстве на работу в органы внутренних дел в 1993 году она сразу попала в паспортно-визовую службу. Говорит, что работа требует отдачи и психологического напряжения, но есть и позитивные моменты. Например, выдача первого паспорта в 14 лет. Елена считает, что для человека это важный этап в жизни. "И мы стараемся организовать это мероприятие так, чтобы ребенок на всю жизнь запомнил".

Стоит отметить, основы паспортной системы, регистрационного учета, контроля и надзора в сфере миграции стали важной и неотъемлемой частью безопасности российского общества. Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Сергей Валенков отмечает, что именно в 1719 году по указу Петра Первого было введено такое понятие, как паспорт. Он выдавался иностранным гражданам, которые въезжали на территорию нашей страны. История развитие миграционной службы и начинается с того периода.

Сегодня главный федеральный инспектор по области вручал грамоты и благодарности за особые заслуги в профессии.