Имущество ФК "Амкар" выставлено на торги

Имущество футбольного клуба "Амкар" будет продано с аукциона. Конкурсный управляющий клуба Александр Маслов объявил о проведении торгов. Аукцион пройдет 23 октября.

На продажу единым лотом выставляется 680 объектов, его начальная цена составляет 41,248 миллионов рублей. Преимущественно в него входит мебель и техника, например, ноутбуки, электрические беговые дорожки, стулья, раздевалки, сообщает издание "Business Class". Также предлагается выкупить футбольное поле, автобусы, автомобили и трактор – это наиболее дорогие объекты имущества. Заявки на участие в торгах принимаются с 16 сентября по 21 октября.

"Вести Пермь" отмечает, ФК "Амкар" прекратил свою деятельность в июне 2018 года. Ввиду того, что у клуба не было финансовых гарантий на участие в чемпионате России в сезоне 2018/19 Российский футбольный союз отозвал у него лицензию. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября признал структуру банкротом.