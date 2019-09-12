Мединский - пражанам: Конев спас жизни десятков тысяч чехов и старую Прагу

В Праге в ближайшие часы решится судьба памятника маршалу Коневу. Районная администрация определит, стоит ли демонтировать монумент. Споры о нем начались в конце августа, когда вандалы облили памятник красной краской. Местные власти закрыли его строительными лесами, чем вызвали протесты населения. Металлические конструкции убрали, а скульптуру накрыли брезентом. Чиновники предложили посольству России забрать монумент, либо передать его в одну из частных коллекций. В российском дипведомстве эти сообщения подвергли критике и назвали действия пражских чиновников повторным осквернением памяти освободителей Чехословакии от нацистов., передает телеканал "Россия 24".

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединского напомнил, что маршал Конев командовал фронтом, когда ему еще не было 50 лет, освободил примерно 90% территории Чехословакии. Его последний знаменитый бросок – прорыв русских танков к Праге в начале мая 1945 года. Тогда в городе началось восстание, и Красная армия пришла на помощь восставшим. В результате молниеносного прорыва Конева столицу освободили от фашистских захватчиков, десятки тысяч чехов были спасены.

В тяжелейшей боевой операции были убиты около 12 тысяч солдат и офицеров, 50 тысяч получили ранения. Она поставила победную точку в войне против нацистской Германии.

Мединский отметил, что, освобождая Чехословакию, маршал Конев запретил применение авиации и тяжелой артиллерии против старинных чешских городов. Это привело к большим потерям со стороны Красной Армии, однако сохранило чешские города и Прагу. В 1980 году благодарные жители города поставили на собственные средства памятник Коневу – не только освободителю, но и человеку, сохранившему столицу.

"То, что мы видим сегодня, – просто неуважение к собственным гражданам: тем, кто воевал против нацизма, и тем, кто в благодарность поставили памятник маршалу".

По мнению министра, позиция президента Чехии Милоша Земана единственно правильная, основанная на уважении к истории.