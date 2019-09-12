Всю ночь на вершине Эльбруса в снегу: туристы спасли подростка

Пролежал всю ночь в снегу. Челябинец Виктор Гневашев в составе группы туристов, спас замерзающего на Эльбрусе подростка. У пострадавшего обнаружили следы обморожения лица и конечностей. Сейчас его жизнь вне опасности.

Как передает корреспондент сайта cheltv.ru, ЧП произошло сегодня утром. Группа туристов, совершающая восхождение в горах Северного Кавказа на высоте пять тысяч 600 метров заметили лежащего в снегу подростка. Он был без сознания. Ему незамедлительно дали кислород, отогрели и связались со спасателями. К моменту спуска вниз молодой человек пришел в себя, мог немного говорить и передвигаться.

Как позже выяснили сотрудники МЧС, 17-летний парень учится в 11-м классе, родом из Череповца, решил пойти в поход в одиночку. Уже в 50 метрах от вершины Эльбруса почувствовал недомогание, потерял сознание и так пролежал всю ночь.