На поле под Псковом выросли грибы-гиганты с шляпками больше баскетбольного мяча

Житель Псковской области был крайне удивлен, когда обнаружил на своем дачном участке 12 огромнейших грибов. Мирона Антипова поразило не только то, что их головки больше баскетбольного мяча, но и то, что выросли они ровно по кругу посреди поля.

Съемочная группа ГТРК "Псков" выехала на место необычной находки и запечатлела грибы-гиганты.

Оказалось, их научное название – "головач германский", и они, действительно, "родственники" шампиньонов, но впечатляют своими размерами и весом.

В диаметре данный гриб достигает 50 сантиметров и может весить до 25 килограммов.

Для данного региона это редкость – чаще такие грибы можно встретить в Европе и на Дальнем Востоке.

Кандидат биологических наук ПсковГУ Нина Истомина пояснила, что их функция — разложение органики. Что же касается места, где они выросли, то, успокоила эксперт, это — не аномальная зона.

Истомина предположила, что, видимо, экологические условия этого года и этого района способствовали их появлению.

Интересно также, что грибы эти можно употреблять в пищу, но только молодыми.