Российская гонщица Ирина Сидоркова примет участие в новом отборе W Series

Российская гонщица, пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова примет участие в отборочных тестах международного "формульного" чемпионата для женщин – W Series – на сезон-2020.

Тесты пройдут с 16 по 18 сентября на испанском автодроме "Альмерия". Помимо россиянки, участие в отборе примут еще 13 спортсменок из 11 стран, из них только восемь гонщиц получат места на стартовой решетке будущего сезона.

"Приглашение на тесты W Series – даже больше, чем я могла мечтать. Я провожу первый сезон в "формулах" и признательна, что мне предоставили возможность тестироваться наравне в другими талантливыми девушками, – заявила Сидоркова, слова которой приводит пресс-служба SMP Racing. – Я буду одной из самых юных участниц и надеюсь, что мои навыки и решимость помогут исполнить мою мечту".