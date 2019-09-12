За последние 10 лет "средний россиянин" стал старше на полтора года

Росстат назвал средний возраст гражданина России. По последним данным он составляет примерно 40 лет. Причем, разница для мужчин и женщин составляет пять лет: 37,26 и 42,41 года, соответственно.

Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

При этом самым молодым регионом России стала Чечня – там средний возраст жителя республики составляет 28,68 года, а самыми возрастными – Тамбовская (43,4 года), Тульская (43,31) и Рязанская (42,79) области.

Комментируя RT эти данные, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал, что данный показатель позволяет оценить общую возрастную структуру населения страны.

Он также отметил, что средний возраст 40 лет — нормальный, и он характерен для большинства развитых стран, однако "общая тенденция идёт к тому, что возраст этот будет сдвигаться".

По словам Коротаева, главный фактор, который влияет на это, — низкая рождаемость: сейчас 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних.

И такая тенденция, пояснил эксперт, характерна для многих стран.