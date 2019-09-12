"Да выплёвывайтесь!": таксист высадил мешавшую ему смотреть футбол пассажирку

В Новосибирске водитель Uber отказался выключать футбольную трансляцию по требованию пассажирки, вместо этого он высадил девушку и уехал. После публикации записи таксиста уволили.

"Девушка, вообще кайфа нет вас слушать, вот эти ваши нарекания, вы сядьте спокойно. Вы, что снимаете меня что ли? Да вы уберите телефон! Вы неадекватная? Или я вас высажу", — пригрозил водитель.

Перед этим он отказался выключить трансляцию футбольного матча, который смотрел за руль, обосновав это тем, что "все равно в пробке ползем". Машина при этом двигалась с приличной скоростью.

В конце концов у пассажирки лопнуло терпение, и она сама попросила высадить ее. В ответ она услышала: "Да выплевывайтесь!".

В компании Uber оперативно отреагировали на жалобу — водителя уволили.

"Нам с такими не по пути", — уточнил представитель перевозчика.